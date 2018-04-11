Лундквист: будем биться, чтобы следующий сезон для «Айлендерс» был лучше этого

Голкипер не вышедшего в плей-офф «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист хочет залечить колено и помочь команде вернуться в число сильнейших в следующем сезоне.

«Мы очень хотим как можно быстрее вернуться в плей-офф, чтобы лучше выступить. Посмотрим, чего мы сможем добиться в следующем году. В этом сезоне у нас был другой состав, другая ситуация, другая атмосфера.

Когда мы соберёмся снова, нам надо определить задачи на сезон. Мы не можем сделать это раньше, потому что не знаем, кто будет играть в команде. Но мы все понимаем, что, если хочешь получить истинное удовольствие от регулярного чемпионата, надо выигрывать. С этого всё начинается. Мы не знаем, какой состав соберётся в тренировочном лагере. Но в любом случае мы будем биться, чтобы следующий сезон был лучше этого. Только так.

Травма не мешает мне играть, но за коленом приходится постоянно следить, а это нехорошо. В нашей лиге мы играем каждый день и должны делать всё, чтобы подготовиться к работе в таком напряжённом формате. Я считаю, что у меня есть все возможности, чтобы подлечиться и восстановиться на 100%», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ на счету Лундквиста 26 побед и 33 поражения, он пропускал в среднем 2,98 шайбы за матч, парировал 91,5% бросков и два раза сыграл на ноль.