Форвард «Анахайма» Верметт: очень хочется выиграть Кубок Стэнли. Надо верить

Нападающий «Анахайм Дакс» Антуан Верметт, завоевавший кубок Стэнли в сезоне-2014/15 с «Чикаго Блэкхоукс», поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.

«Надо верить. Поэтому мы занимаемся этим. Очень хочется выиграть Кубок Стэнли. Понимаешь, что это непросто. Но именно из-за этого начинаешь ценить его ещё сильнее. Мне очень повезло, особенно в начале карьеры. Я играл за «Оттаву». У нас был отличный состав, и мы понимали, что попадём в плей-офф, поборемся за кубок. Но со временем осознаёшь, что далеко не всегда у тебя будет такая возможность. Конкуренция в лиге очень острая, поэтому здесь так тяжело играть.

Что испытываешь, получая в руки кубок? Это сложно описать. Эмоции зашкаливают. Сложно передать их словами. Сбылась мечта в прямом смысле слова. В детстве, играя в хоккей на улице или в подвале, представляешь себе, как поднимаешь кубок. А тут всё по-настоящему», — приводит слова Верметта официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Верметт сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 16 (8+8) очков.