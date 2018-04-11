Лайне: мои ритуалы перед игрой — съесть молотую говядину и поиграть в видеоигры

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне рассказал, какие ритуалы перед матчами он соблюдает.



«Последние три, может быть, четыре года я ем молотую говядину и макароны перед каждой игрой. Но это касается только домашних игр, потому что трудно найти говядину, которая мне нужна, на выезде. А в игровые дни дома я ем её дважды, на обед и ужин. Другие ритуалы? Перед играми я надеваю штаны, потом майку, а затем просто играю в видеоигры.



Я не собираюсь меняться, в плей-офф всё будет то же самое. Не буду это делать, потому что я суеверен, мне нравится еда, и мне нравятся видеоигры, я делаю это, потому что получаю удовольствие, и я всегда это делал», — рассказал Лайне официальному сайту НХЛ.



В нынешнем сезоне Лайне набрал 70 (44+26) очков в 82 матчах.

«Виннипег» — обладатель кубка Стэнли по версии NHL 18