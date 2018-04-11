Кросби: Лайне доказал, что он талантлив и умеет забивать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил игру 19-летнего форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне.



«Думаю, что на второй год чувствуешь себя увереннее. Уже понимаешь, против кого играешь. Это важно. Но я не хотел бы сравнивать сезоны. Я думаю, молодому игроку всегда тяжело. Но Лайне доказал, что он талантлив и умеет забивать», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Лайне провёл в регулярном чемпионате НХЛ все 82 матча и набрал в них 70 (44+26) результативных баллов при показателе полезности «+8» и 24 минутах штрафного времени.

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