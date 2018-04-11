Гендиректор «Салавата»: игроки уважают Цулыгина как тренера, а не «переводчика»

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов прокомментировал назначение на пост главного тренера Николая Цулыгина.

«Цулыгин – воспитанник уфимского хоккея, ему едва за 40. Однако этот факт не делает его менее опытным. Он бронзовый и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, чемпион России, у него за плечами опыт выступления в НХЛ и АХЛ. В качестве тренера он прошёл уфимскую хоккейную вертикаль СДЮШОР: «Толпар» – «Салават Юлаев». В сезоне-2017/18 Цулыгин входил в один из самых сильных тренерских штабов в лиге и многому научился у европейских тренеров. Цулыгин, будучи хоккеистом, играл под руководством легендарных тренеров: Владимира Крикунова, Сергея Михалёва, Геннадия Цыгурова, Рона Уилсона и многих других. Он учился у всех этих наставников и многое у них перенял.

Смотрите, какая тенденция складывается в КХЛ. На тренерском мостике мы всё чаще видим молодых тренеров: Анвару Гатиятуллину из «Трактора» 42 года, Виктору Козлову («Металлург») и Андрею Назарову («Нефтехимик») – 43, Александру Гулявцеву, который тренирует «Северсталь», – 44 года. Легенды уходят. Почему мы не даём возможности нашим молодым тренерам проявить себя? Они видят и понимают современный хоккей.

Цулыгин прекрасно знает игроков, а они в свою очередь уважают его не как «переводчика», а как тренера. Поверьте нам, мы бы не пошли на этот шаг, если бы не понимали этой составляющей. Мы видели, как Николай Леонидович работал в этом сезоне: как он вёл себя в тренерском штабе у Вестерлунда, как реагировал на кризисные моменты, как команда к нему относится – он пользуется авторитетом у игроков, несмотря на свою молодость», – приводит слова Ибрагимова официальный сайт клуба.