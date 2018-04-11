Ян Муршак подписал контракт на два года со швейцарским «Бёрном»

Словенский форвард Ян Муршак, начинавший нынешний сезон в составе нижегородского «Торпедо», перешёл в швейцарский «Бёрн». Клуб сообщил о подписании контракта на два сезона.

Помимо «Торпедо» в КХЛ Муршак выступал за хабаровский «Амур» и московский ЦСКА. В нынешнем регулярном чемпионате Ян провёл 13 матчей и отметился лишь одной голевой передачей при показателе полезности «+1» и 18 минутах штрафа. Словенец завершал сезон в шведской «Фрелунде». Там он провёл в общей сложности 21 матч и набрал 23 (10+13) результативных балла.