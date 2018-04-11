Панарин: плей-офф радикально от регулярного чемпионата не отличается

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин высказал мнение, имеет ли плей-офф особую специфику по сравнению с регулярным чемпионатом.



«Мне кажется, плей-офф радикально от регулярного чемпионата не отличается. Просто игра где-то идёт жёстче. Конечно, в таких матчах гораздо дороже цена ошибки. И ты будешь больше думать, когда рисковать. С другой стороны, если начнешь играть скованно, со страхом ошибиться, то ничего не выиграешь. Нужно найти правильный баланс между аккуратностью и риском. Не считаю, что кардинально надо менять свою игру, уходить в оборону, бросать в борт шайбу и бежать за ней — удастся ли догнать? Играй как в сезоне: понадёжнее в обороне, не ошибайся на синей линии. Но это моё мнение», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.



В первом раунде плей-офф «Коламбус» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Панарин вошёл в историю! Такого в «Коламбусе» ещё не удавалось никому Историческим этот день получился также для Николая Голдобина из «Ванкувера», Никиты Кучерова и Андрея Василевского из «Тампы».