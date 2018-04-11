«Тампа-Бэй» собирается заявить Стэмкоса на первый матч плей-офф

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что его команда планирует заявить на первый матч плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» нападающего Стивена Стэмкоса, сообщает TSN.

Второй по результативности хоккеист «молний» пропустил три заключительных матча регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела, но при этом продолжал тренироваться с командой.

В нынешнем сезоне один из лидеров «Тампы» набрал 86 (27+59) очков в 78 матчах при показателе полезности «+18» и 72 минутах штрафа.