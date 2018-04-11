Фридман: есть сумасшедшие слухи, что Знарок продолжит карьеру в Северной Америке

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что существуют слухи о том, что главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке.



«Есть сумасшедшие слухи, что Олег Знарок продолжит карьеру в Северной Америке. Сейчас он главный тренер клуба из Санкт-Петербурга, где играет Илья Ковальчук», — написал Фридман в своей колонке.



Накануне «Чемпионату» стало известно что, Олег Знарок покинет СКА.

Знарка убирают из СКА. Он устал или кому-то надоел? В питерском клубе, похоже, нашли человека, который может дать команде больше, чем Знарок.

55-летний Знарок выиграл со СКА Кубок Гагарина — 2017, а в нынешнем сезоне его подопечные уступили ЦСКА в финале Западной конференции со счётом 2-4. Ранее специалист выиграл два Кубка Гагарина с московским «Динамо». Сейчас Знарок также возглавляет сборную России, с которой победил на ЧМ-2014 и ОИ-2018.