«Бостон» не сможет рассчитывать на форварда Райли Нэша в первом матче плей-офф

Нападающий «Бостон Брюинз» Райли Нэш не сможет принять участия в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».



Главный тренер команды Брюс Кэссиди заявил, что Райли будет отсутствовать один матч, после чего возобновит ледовые тренировки. У него повреждено ухо, из-за травмы он пропустил пять последних матчей регулярного чемпионата НХЛ.



В нынешнем сезоне 28-летний нападающий сыграл в 76 матчах, записав на свой счёт 41 (15+26) очко при показателе полезности «+16» и 18 минутах штрафного времени.