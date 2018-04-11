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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенёс операцию на плече

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенёс операцию на плече
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в своём аккаунте в социальной сети «инстаграм» рассказал об успешно перенесённой операции на плече.

«Спасибо всем за поддержу в сезоне! Операция прошла успешно, время восстановления», — написал форвард.

Тарасенко получил травму 8 апреля во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:5). Травма плеча оказалась серьёзной, форварду придётся пропустить от четырёх до шести месяцев.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний форвард забросил 33 шайбы и сделал 33 результативные передачи в 80 матчах при показателе полезности «+15» и 17 минутах штрафного времени.

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