Генменеджер «Айлендерс»: хотим, чтобы Таварес завоевал Кубок Стэнли с нами

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу прокомментировал своё возможное продление контракта с клубом, а также заявил, что не намерен менять права на форварда Джона Тавареса, если он не подпишет хоккеиста до драфта 2018 года, который состоится в Далласе 22-23 июня.



«Когда я пришел в команду в 2006 году и занял это кресло, она была в состоянии, требовавшем полной перестройки, нам надо было набирать игроков на драфте. А сейчас мы можем бороться за Кубок Стэнли.



Мы хотим, чтобы Таварес поднял над головой Кубок Стэнли в свитере «Айлендерс». Мы хотим, чтобы Джон завершил карьеру в нашем клубе и не думаем ни о чем другом», — приводит слова Сноу официальный сайт НХЛ.

Таварес склоняется к новому контракту с «Айлендерс»