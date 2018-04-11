Минское «Динамо» может подписать голкипера чешского «Злина» Кашика

Голкипер чешского клуба «Злин» Либор Кашик может пополнить состав минского «Динамо», сообщает издание Isport.cz.

Отмечается, что трансфер может состояться из-за того, что нынешний основной вратарь минчан Юнас Энрот хочет вновь попробовать силы в НХЛ. На этот случай «Динамо» хочет перестраховаться и приобрести Энроту потенциальную замену.



26-летний Кашик в нынешнем регулярном чемпионате отыграл за «Злин» 51 матч. В среднем он пропускал за один матч 2,47 шайбы при 92,2 процента отражённых бросков.