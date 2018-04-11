Морис: у «Виннипега» полно парней, которым необходимо пройти через плей-офф

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд», которую многие называют куда более опытной командой.



«Единственный способ получить опыт — это прожить его. У нас полно парней, которым необходимо пройти через плей-офф. Мы хотим, чтобы они это сделали, и рады, что у них будет такой шанс. Важен ли этот опыт? Пожалуй, важнее всего он в те моменты, когда инициатива переходит от одной команды к другой, что случается в каждой серии», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.



В регулярном чемпионате «Джетс» выиграли у «Уайлд» три очных встречи из четырех.

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