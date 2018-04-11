Панарин: выступление «Чикаго» в этом сезоне? Это тешит моё самолюбие, но без зла

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал личные итоги регулярного чемпионата, в котором стал первым в истории клуба, кто достиг и преодолел планку в 80 набранных очков за регулярный сезон, набрав 82 (27+55) результативных балла. Кроме того, российский нападающий ответил на вопрос о выступлении его бывшей команды, «Чикаго», в нынешнем сезоне.

«Разговоры, что в «Чикаго» мою статистику «прокачивал» Патрик Кэйн? Надеюсь, теперь эти скептики замолчат раз и навсегда! Хотя сейчас они могут сказать, что меня Пьер-Люк Дюбуа в «Коламбусе» прокачивает. Очень недоволен такими комментариями. Но в целом рад. Сезон был тяжёлым. Концовка хорошо получилась. А вообще, мне нравилась моя игра. Поначалу очки давались трудно, но потом всем вернулось. Я переживал, что играю вроде хорошо, но бегаю по нулям. Выжмешь за матч одно очко и потом радостный ходишь неделю. Но всё-таки мне воздалось. Ещё раз убеждаюсь, что нужно работать, не обращая внимания ни на что. И если ты не опустишь руки, то всё получится.



Выступление «Чикаго» в этом сезоне? Как бы сказать аккуратно, чтобы никого не обидеть? Поймите, я не желаю им зла. Но это тешит моё самолюбие: все мы — люди, и каждый на моем месте был бы доволен, что «Коламбус» сейчас в плей-офф», — сказал Панарин в интервью официальному сайту НХЛ.



Бывшая команда Артемия Панарина, «Чикаго», впервые за девять сезонов не вышла в плей-офф НХЛ.