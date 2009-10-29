Шайба Фролова принесла "королям" очко в матче с "Сан-Хосе"
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Александр Фролов забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Сан-Хосе». Исход встречи был решён после буллитов, победу в которых «акулам» помог одержать их вратарьЕвгений Набоков.
«Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес» – 2:1 ШБ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Фролов (Доти, Браун) — 28:00
1:1 — Марло (Мюррей, Бойл) — 34:32
2:1 — Клоу — 65:00 ШБ
Вратари: Набоков – Куик.
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