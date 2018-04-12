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«Питтсбург» разгромил «Филадельфию» благодаря хет-трику Сидни Кросби

«Питтсбург» разгромил «Филадельфию» благодаря хет-трику Сидни Кросби
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:0 в пользу хозяев.

Главным героев встречи стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который оформил хет-трик, забросив первую шайбу отличным теннисным ударом. Голом и тремя результативными передачами отметился форвард хозяев Джейк Гюнцель. Голкипер Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил 5-й шат-аут в карьере в плей-офф.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут, 4 раза бросил по воротам и отметился голом при показателе полезности «+2».

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
12 апреля 2018, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
7 : 0
3:0, 2:0, 2:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Раст (Летанг, Гюнцель) – 02:38 (5x5), 2:0 – Хагелин (Хёрнквист, Шиэн) – 10:07 (5x5), 3:0 – Малкин (Хагелин) – 14:09 (5x5), 4:0 – Гюнцель (Брассар, Шири) – 27:50 (5x4), 5:0 – Кросби (Дюмулин, Гюнцель) – 29:01 (5x5), 6:0 – Кросби (Шульц, Гюнцель) – 47:41 (5x5), 7:0 – Кросби (Дюмулин) – 50:42 (5x5)
«Питтсбург» — «Филадельфия»: Сидни Кросби забил очередной гол ударом из тенниса
Малкин забросил 1-ю шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли после отличного прохода
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