«Питтсбург» разгромил «Филадельфию» благодаря хет-трику Сидни Кросби

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:0 в пользу хозяев.

Главным героев встречи стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который оформил хет-трик, забросив первую шайбу отличным теннисным ударом. Голом и тремя результативными передачами отметился форвард хозяев Джейк Гюнцель. Голкипер Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил 5-й шат-аут в карьере в плей-офф.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут, 4 раза бросил по воротам и отметился голом при показателе полезности «+2».

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга».

«Питтсбург» — «Филадельфия»: Сидни Кросби забил очередной гол ударом из тенниса