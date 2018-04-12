Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Вегас» одержал первую в истории победу в рамках плей-офф Кубка Стэнли

«Вегас» одержал первую в истории победу в рамках плей-офф Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

В Лас-Вегасе завершился первый матч серии между «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали хозяева льда — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Этот успех стал для «Вегаса» первым в истории в рамках Кубка Стэнли.

Голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флёри вслед за бывшим одноклубником из «Питтсбург Пингвинз» Мэттом Мюрреем оформил шат-аут, отразив 30 бросков.

Голкипер «королей» Джонатан Куик отразил 27 из 28 бросков в створ.

Победный гол на четвёртой минуте матча провёл защитник «Вегаса» Ши Теодор.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
12 апреля 2018, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Теодор (Носек) – 03:23 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент