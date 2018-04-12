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Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по хет-трикам в плей-офф

Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по хет-трикам в плей-офф
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:0 в пользу хозяев.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби признан первой звездой матча, в котором он сделал натуральный хет-трик – забросил три шайбы подряд. Это третий хет-трик канадца в 149 играх плей-офф за карьеру. Кросби повторил рекорд клуба, сравнявшись с Марио Лемье, на счету которого тоже три хет-трика (в 107 матчах). На третьем месте располагается российский нападающий Евгений Малкин (два).

Видео третьей шайбы также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Обзор всего матча можно посмотреть на «Чемпионате».

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