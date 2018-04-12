Салливан: голы Малкина и Кросби выделяются, но на то они и элитные игроки

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал разгромную победу над «Филадельфией Флайерз» (7:0) в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Было приятно видеть, как парни начали плей-офф, как отреагировали на классную атмосферу на стадионе. Всё получилось неплохо. Мы справляемся с давлением и хорошо действуем, когда ставки по-настоящему высоки. Конечно, голы Малкина и Кросби выделяются, но на то они и элитные хоккеисты. Не так много парней на свете могут сделать подобные вещи: иногда мы восхищаемся ими, а иногда принимаем их успехи как должное. Мне повезло, что я уже не в первый раз становлюсь свидетелем подобного», — сказал Салливан.

Гол Евгения Малкина можно также посмотреть на официальном сайте НХЛ.