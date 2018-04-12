Победа над «Миннесотой» стала первой в истории «Виннипега» в плей-офф

«Виннипег Джетс» переиграл «Миннесоту Уайлд» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Эта победа стала исторической для «Виннипега». Канадский клуб впервые в своей истории выиграл матч в плей-офф. В этом чемпионате «Джетс» во второй раз пробились в розыгрыш Кубка Стэнли. В сезоне-2014/15 «Виннипег» в первом раунде со счётом 0-4 проиграл «Анахайм Дакс».
Клубная история «Джетс» ведёт отсчёт с 2011 года.
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