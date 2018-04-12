QMJHL: Хованов отличился в матче плей-офф и не освободился для сборной России

«Монктон Уайлдкэтс» вырвал победу над «Бленвиль Буаурбриан Армада» (5:4) в четвёртом матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бленвиля».

Одну из шайб «Монктона» забросил российский нападающий Александр Хованов, входящий в расширенный список сборной России для участия в юниорском чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске.

Хованов в 11 матчах плей-офф забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «-8».

Клуб Хованов по-прежнему находится в одном шаге от вылета из плей-офф. Пятая игра серии состоится 14 апреля, чемпионат мира в России стартует 19 апреля.