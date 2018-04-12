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Россияне в плей-офф НХЛ: «-2» Проворова в дебютной игре в карьере в Кубке Стэнли

Россияне в плей-офф НХЛ: «-2» Проворова в дебютной игре в карьере в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился первый игровой день Кубка Стэнли — 2018. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился красивой заброшенной шайбой после сольного прохода, нанёс 3 броска в створ и выиграл 22% вбрасываний. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл свой дебютный матч в розыгрышах Кубка Стэнли, заработав показатель полезности «-2».

Малкин забросил 1-ю шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли после отличного прохода
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»1+0+2434022%18.00
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20412-23.15
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