Россияне в плей-офф НХЛ: «-2» Проворова в дебютной игре в карьере в Кубке Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился первый игровой день Кубка Стэнли — 2018. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился красивой заброшенной шайбой после сольного прохода, нанёс 3 броска в створ и выиграл 22% вбрасываний. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл свой дебютный матч в розыгрышах Кубка Стэнли, заработав показатель полезности «-2».
Малкин забросил 1-ю шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли после отличного прохода
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|+2
|4
|3
|4
|0
|22%
|18.00
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|4
|1
|2
|-
|23.15
Кросби начал с хет-трика. «Питтсбург» отправился в новый поход за Кубком Стэнли
А «Вегас» действительно оказался не так прост, как предполагалось.