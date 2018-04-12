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Брызгалов — «Филадельфии» после 0:7: я готов в любое время

Брызгалов — «Филадельфии» после 0:7: я готов в любое время
Хоккей / НХЛ

Бывший голкипер «Филадельфии Флайерз» Илья Брызгалов пошутил над «лётчиками» после их поражения от «Питтсбург Пингвинз» (0:7) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Я готов в любое время», — написал российский вратарь в своём «твиттере», сопроводив свой пост фотографией ресторана Эллиоттов, намекая, что основной голкипер «Флайерз» Брайан Эллиотт пропустил пять шайб.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Брызгалова.

Примечательно, что в Кубке Стэнли 2012 года Брызгалов сам дважды пропустил по пять шайб от «Пингвинз», защищая ворота «Флайерз».

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