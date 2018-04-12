Виктор Резников станет новым генеральным директором «Лады»

Как стало известно «Чемпионату», на должность исполняющего обязанности генерального директора «Лады» назначен Виктор Резников. На этом посту он сменил Владимира Вдовина. Резников назначен на должность исполняющего обязанности сроком на три месяца.

Резников в сезоне-2016/17 являлся генеральным директором клуба ВХЛ ХК «ЦСК ВВС». Ранее он являлся руководителем спортивного комплекса (плавательного) филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, Самара).

«Лада» решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги была исключена из состава участников лиги. Следующий сезон клуб из Тольятти, скорее всего, проведёт в ВХЛ. На данный момент «Лада» пока не подала документы для участия в чемпионате.