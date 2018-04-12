Малкин — первый игрок в истории «Питтсбурга», сыгравший 150 матчей в плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл свой 150-й матч в плей-офф и стал первым игроком в истории клуба, добравшимся до этой отметки. Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби отстаёт от Малкина на одну игру. Третье место занимает чешский форвард Яромир Ягр (140).

Больше 100 матчей за «Питтсбург» в Кубках Стэнли также провели Крис Куниц (126), Крис Летанг (117), Марио Лемье (107) и Кевин Стивенс (103).