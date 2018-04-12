Итоги дня в АХЛ: 17-я шайба Гурьянова, 7 очков Чеховича за первые 4 игры в лиге

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Денис Гурьянов отличился в 17-й раз в регулярном сезоне и набрал 32-е очко. Евгений Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Всего на его счету 23 (7+16) очка в 55 матчах. Иван Чехович набирал очки во всех 4 матчах за карьеру в лиге, в его активе 2 шайбы и 5 результативных передач.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Е. Свечников (н)
|«Гранд Рэпидс»
|0+1
|0
|1
|0
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|1+0
|0
|3
|+2
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0+0
|2
|1
|0
|Чехович (н)
|«Сан-Хосе»
|0+1
|0
|2
|+1
|Саморуков (з)
|«Бэйкерсфилд»
|0+0
|2
|1
|0