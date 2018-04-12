Итоги дня в АХЛ: 17-я шайба Гурьянова, 7 очков Чеховича за первые 4 игры в лиге

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Денис Гурьянов отличился в 17-й раз в регулярном сезоне и набрал 32-е очко. Евгений Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Всего на его счету 23 (7+16) очка в 55 матчах. Иван Чехович набирал очки во всех 4 матчах за карьеру в лиге, в его активе 2 шайбы и 5 результативных передач.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Е. Свечников (н) «Гранд Рэпидс» 0+1 0 1 0 Гурьянов (н) «Техас» 1+0 0 3 +2 Волков (н) «Сиракьюз» 0+0 2 1 0 Чехович (н) «Сан-Хосе» 0+1 0 2 +1 Саморуков (з) «Бэйкерсфилд» 0+0 2 1 0