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Иван Проворов мощным броском расколол шайбу на несколько частей

Иван Проворов мощным броском расколол шайбу на несколько частей
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:0 в пользу хозяев.

Любопытный эпизод произошёл с участием российского защитника Ивана Проворова, который расколол шайбу на две части, выполняя бросок по воротам. Пущенная Проворовым шайба была заблокирована защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом и развалилась на части.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Broad Street Hockey.

Обзор всего матча можно посмотреть на «Чемпионате».

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