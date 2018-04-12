Капризов и Робинсон пропустили тренировку ЦСКА перед стартом финала

Защитник Мэт Робинсон и нападающий Кирилл Капризов пропустили тренировку ЦСКА перед стартом финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Капризов и Робинсон не принимают участия в занятии в связи с плановым восстановлением», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московского клуба.
ЦСКА занимался в следующих сочетаниях:
Вратари: Юханссон, Сорокин, Третьяк;
Красные: Ожиганов — Киселевич, Петров — Попов — Ничушкин, Окулов;
Синие: Сергеев — Блажиевский, Жарков — Скотт — Плэтт;
Голубые: Марченко — Нестеров, Шумаков — Шалунов — Григоренко, Кузьменко;
Белые: Пашнин — Науменков, Андронов — Телегин — Любимов, Карнаухов;
Зелёные: Макеев, Попугаев.