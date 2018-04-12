Капризов и Робинсон пропустили тренировку ЦСКА перед стартом финала

Защитник Мэт Робинсон и нападающий Кирилл Капризов пропустили тренировку ЦСКА перед стартом финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Капризов и Робинсон не принимают участия в занятии в связи с плановым восстановлением», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московского клуба.

ЦСКА занимался в следующих сочетаниях:

Вратари: Юханссон, Сорокин, Третьяк;

Красные: Ожиганов — Киселевич, Петров — Попов — Ничушкин, Окулов;

Синие: Сергеев — Блажиевский, Жарков — Скотт — Плэтт;

Голубые: Марченко — Нестеров, Шумаков — Шалунов — Григоренко, Кузьменко;

Белые: Пашнин — Науменков, Андронов — Телегин — Любимов, Карнаухов;

Зелёные: Макеев, Попугаев.