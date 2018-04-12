«Лада» и ЦСК ВВС примут участие в чемпионате ВХЛ-2018/19

Как стало известно «Чемпионату», ЦСК ВВС продолжит участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Такое решение принял врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам минувшего сезона ЦСК ВВС занял последнее место в регулярном чемпионате, набрав 16 очков в 52 матчах.

Тольяттинская «Лада» также подаст заявку для участие в чемпионате ВХЛ. Клуб из Тольятти решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги был исключён из состава участников лиги. Ранее сообщалось, что «Лада» ещё не подала документы для вступления в ВХЛ.