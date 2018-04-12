Кузьменко: у «Ак Барса» есть жёсткие игроки, но и у ЦСКА они есть

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал подготовку к финалу Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Когда сделал хет-трик в первом матче со СКА, то просто всё так совпало, ничего необычного не было. Жалко, что только в Петербурге забил, зато в финал прошли. «Ак Барс» — сильная команда, которая здорово в обороне действует. Будет интересная серия.

Сколько тренерский штаб даёт мне времени на льду, столько и буду проводить и выкладываться на максимуме. Пока не изучали игру Гарипова, ещё есть время сделать это. Ничего страшного, что у соперника есть жёсткие игроки, у нас тоже такие есть. Сейчас играли в тройке с Окуловым, а потом посмотрим, как получится», — приводит слова Кузьменко пресс-служба клуба.