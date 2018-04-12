Юшкевич: в финале с «Ак Барсом» главное — в драку ввязаться, а там разберёмся

Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич прокомментировал подготовку к финалу Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Ещё Владимир Владимирович Юрзинов сказал, что Зинэтула Хайдярович – один из тренеров, который постоянно развивается. Что было раньше, то было раньше, сейчас команда играет по-другому, в хороший, добротный хоккей.

На следующий день после игры со СКА дали ребятам выходной, потом собрались, немного поработали на земле. Поговорили в общих чертах о прошедшей и предстоящей сериях и начали работать.

Заслужил ли Юханссон своей игрой место в воротах в первом матче? Пускай будет сюрприз. Выбрать вратаря сейчас не сложнее, чем обычно. Оба вратаря играют на хорошем уровне, оба достойны начать игру с Казанью. Это не самая большая проблема. Выбор ещё не сделали, решим перед игрой. Не спрашивал у Сорокина, как он воспринял то, что случилось в серии со СКА. На глаз у него всё нормально, настроение хорошее, готов дальше воевать.

Когда большинство не работает, нужно играть более просто, доставлять шайбу на ворота, подбирать отскоки. Или как Шалунов в Питере бросал? Или как Капризов на Олимпиаде. Думали, как нейтрализовать большинство «Ак Барса» и Азеведу. Главное – в драку ввязаться, а там разберёмся.

Усилилось ли первое звено «Ак Барса» с Клинкхаммером? У соперника есть ребята, которые копают на пятачке не хуже Клинкхаммера, тот же Свитов во второй спецбригаде тоже делает свою работу отлично.

Тяжело сказать, как сложится игра в финале. Не думаю, что кто-то перед первой игрой со СКА ожидал, что будет такой счёт (ЦСКА выиграл 5:4 ОТ. — Прим. «Чемпионата). Обе команды играли хорошо в обороне, и такая феерия голов. Игра на игру не приходится, а первый матч – это разведка боем, когда ещё соперники способны друг друга удивить, будут какие-то неожиданности. Дальше по серии идёт притирка друг другу, удивить соперника становится всё тяжелее.

«Ак Барс» больше отдыхал, можно будет застать его врасплох? Не думаю, что это будет определяющий момент, в финале никого врасплох не застанешь.

Эксперты говорят, что защитники ЦСКА, кроме Робинсона, боятся идти вперёд? Эксперты правы, как всегда, Робинсон боится, но бежит. И забивает», — сказал Юшкевич, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.