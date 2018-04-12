Юхан Ларссон сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2018, Ленер и Маркстрём отказались

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Юхан Ларссон сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2018, информирует Aftonbladet. Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём и вратарь «клинков» Робин Ленер отказались от участия в турнире из-за повреждений.

26-летний Ленер в минувшем регулярном сезоне выиграл 14 матчей из 53 при проценте отражённых бросков 90,8 и коэффициенте надёжности 3,01.

25-летний Ларссон в «регулярке»-2017/18 забросил 4 шайбы и сделал 13 результативных передач в 80 матчах при показателе полезности «-30» и 49 штрафных минутах.

Ранее участие в турнире подтвердили защитники Оливер Экман-Ларссон, Адам Ларссон, Джон Клингберг и нападающие Якуб де ла Роуз, Микаэль Баклунд и Мика Зибанеджад.