Владислав Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР

Владислав Третьяк по итогам отчётно-выборной конференции единогласно переизбран на четыре года на пост президента Федерации хоккея России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Уже в третий раз (ранее – в 2006 и 2010 годах) на выборах президента у Третьяка не было конкурентов, только в 2014 году свою кандидатуру выдвигал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018), четырежды становились чемпионами мира (2008, 2009, 2012, 2014), дважды серебряными призёрами (2010, 2015) и трижды бронзовыми (2007, 2016, 2017). Только в 2011 и 2013 годах сборная России оставалась без наград мирового первенства.

В ходе завершившегося олимпийского цикла молодёжная сборная России (игроки до 20 лет) выиграла серебро чемпионата мира в 2015 и 2016 годах, бронзу – в 2017 году. Российские юниоры (до 18 лет) стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в 2017 году. Женская сборная России выиграла бронзу чемпионата мира в 2016 году, молодёжная женская сборная стала третьей в мире в 2015 и 2017 годах.