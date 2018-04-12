Петров: есть ли обиды на Билялетдинова? Не знаю, как ответить на такой вопрос

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров прокомментировал подготовку к финалу Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Я не наблюдаю за «Ак Барсом», не знаю, поменялся ли у него стиль. Проиграли им 4:6, такая игра была. Они хорошо сыграли в атаке? Ну, это вам кажется. А мне – не знаю, не обращал на них внимания. У нас свои задачи.

Смогли ли мы эмоционально перезагрузиться после СКА? Готовимся спокойно, как готовились к первому раунду. Возможно, для вас наша победа над СКА была сенсацией, а мы спокойно готовились.

В команде никак не относятся к моим действиям, которые привели к победному голу в шестом матче со СКА. Так получилось. Почему я герой? Вся команда. Не знаю, какой СКА был сильнее – в 2015 году или этот. У них просто хорошая команда, они здорово играют.

Сильнее ли «Ак Барс» СКА? Зачем мне думать об этом? Много знакомых осталось в «Ак Барсе», всех хорошо знаю, нормально общаемся. С Бурмистровым созваниваемся. Пари с ним не заключал, зачем? Надеюсь, после серии обнимемся с ним.

Есть ли у меня какие-то обиды на Билялетдинова? С чего вы такой вопрос задаёте? Даже не знаю, как на него ответить.

Это финал, свежесть «Ак Барса» никак не будет влиять. Они 4-0 закончили, мы – 4-2, на две игры больше провели. Ничего сверхъестественного не будет. Такой регламент, что серия начнётся в Казани. О возможности перекрёстного плей-офф не думал, какая разница, с кем играть.

Когда выигрывали кубок с «Ак Барсом», я был совсем молодой, не особо приносил пользу команде. Всё равно приятно», — сказал Петров, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.