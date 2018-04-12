19-летний Лиас Андерссон примет участие в ЧМ-2018 в составе сборной Швеции

19-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Лиас Андерссон примет участие в ЧМ-2018 в составе сборной Швеции, информирует Aftonbladet.

В минувшем сезоне 19-летний форвард провёл 7 игр в НХЛ, забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу. Большую часть сезона Лиас отыграл за «Хартфорд Вуфлф Пэкс» в АХЛ, где в 25 матчах набрал 14 (5+9) очков.

В составе молодёжной сборной Швеции Андерссон стал серебряным призёром чемпионата мира—2018. В 7 матчах турнира в его активе 7 (6+1) очков. Лиас был капитаном шведской сборной и после проигранного финала выкинул свою медаль на трибуны.

Ранее участие в турнире подтвердили защитник Оливер Экман-Ларссон, Адам Ларссон, Джон Клингберг и нападающие Юхан Ларссон, Якуб де ла Роуз, Микаэль Баклунд и Мика Зибанеджад.