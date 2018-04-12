Панарин: у «Вашингтона» силовой стиль, «Питтсбург» играет в более умный хоккей

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин перед серией первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» сравнил «Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».
«Думаю, «Питтсбург» играет в более умный хоккей. Хотя и в «Вашингтоне» очень много мастеров, но там больше силовой стиль. Может, это чисто моё восприятие? Мне кажется, это примерно одинаковые команды.
Надо закрыть Овечкина? Я бы не стал концентрироваться чисто на Овечкине. Везде есть звёзды, рабочие игроки, хорошие вратари», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
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