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Панарин: у «Вашингтона» силовой стиль, «Питтсбург» играет в более умный хоккей

Панарин: у «Вашингтона» силовой стиль, «Питтсбург» играет в более умный хоккей
Хоккей / НХЛ

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин перед серией первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» сравнил «Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».

«Думаю, «Питтсбург» играет в более умный хоккей. Хотя и в «Вашингтоне» очень много мастеров, но там больше силовой стиль. Может, это чисто моё восприятие? Мне кажется, это примерно одинаковые команды.

Надо закрыть Овечкина? Я бы не стал концентрироваться чисто на Овечкине. Везде есть звёзды, рабочие игроки, хорошие вратари», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

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