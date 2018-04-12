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Кросби — о победе 7:0 над «Филадельфией»: в следующей игре нужно прогрессировать

Кросби — о победе 7:0 над «Филадельфией»: в следующей игре нужно прогрессировать
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от разгромной победы над «Филадельфией Флайерз» (7:0) в первом матче первого раунда плей-офф.

«Мы использовали свои шансы и реализовали моменты. Хотя всегда есть области, в которых можно прибавлять. Вне зависимости от счета надо прогрессировать в следующей игре», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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