Кросби — о победе 7:0 над «Филадельфией»: в следующей игре нужно прогрессировать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от разгромной победы над «Филадельфией Флайерз» (7:0) в первом матче первого раунда плей-офф.



«Мы использовали свои шансы и реализовали моменты. Хотя всегда есть области, в которых можно прибавлять. Вне зависимости от счета надо прогрессировать в следующей игре», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

