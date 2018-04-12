Кросби — о победе 7:0 над «Филадельфией»: в следующей игре нужно прогрессировать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от разгромной победы над «Филадельфией Флайерз» (7:0) в первом матче первого раунда плей-офф.
«Мы использовали свои шансы и реализовали моменты. Хотя всегда есть области, в которых можно прибавлять. Вне зависимости от счета надо прогрессировать в следующей игре», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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А «Вегас» действительно оказался не так прост, как предполагалось.