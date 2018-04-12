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Мюррей: «Питтсбург» возьмёт победу, но нет разницы — 7:0 или 1:0

Мюррей: «Питтсбург» возьмёт победу, но нет разницы — 7:0 или 1:0
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился впечатлениями от разгромной победы над «Филадельфией Флайерз» (7:0) в первом матче первого раунда плей-офф.

«Победа есть победа. Мы, разумеется, возьмём её, но в плей-офф не имеет значения, побеждаешь ты со счётом 7:0 или выигрываешь 1:0 в овертайме», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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