Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ, плей-офф /

Третьяк: у ФХР есть программа подготовки игроков, каждый год будем давать кадры

Третьяк: у ФХР есть программа подготовки игроков, каждый год будем давать кадры
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после избрания рассказал о планах по развитию хоккея в стране.

«Самое главное, что мы выполнили обещание – вошли в целевую программу по строительству стадионов. Также у нас есть программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Каждый год будем давать кадры. Вышли с большой программой по развитию маркетинга, студенческому, массовому спорту, турниру «Золотая шайба».

Через четыре года мы должны увеличить строительство стадионов, это одно из самых главных. Наши главные соперники – Канада, США, Финляндия, Швеция.

К сожалению, на душу населения мы отстаём по количеству стадионов. В Канаде 3000 арен, у нас – 540, мы хотим выйти на 650 в течение четырёх лет. Хотим увеличить число занимающихся хоккеем. В Канаде 600 тыс., у нас – 92, хотим выйти на 110 тыс.

У нас есть структура ФХР, будут филиалы по всей стране, которые мы будем финансировать, помогать в проведении соревнований», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Владислав Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент