Третьяк: у ФХР есть программа подготовки игроков, каждый год будем давать кадры

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после избрания рассказал о планах по развитию хоккея в стране.



«Самое главное, что мы выполнили обещание – вошли в целевую программу по строительству стадионов. Также у нас есть программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Каждый год будем давать кадры. Вышли с большой программой по развитию маркетинга, студенческому, массовому спорту, турниру «Золотая шайба».



Через четыре года мы должны увеличить строительство стадионов, это одно из самых главных. Наши главные соперники – Канада, США, Финляндия, Швеция.



К сожалению, на душу населения мы отстаём по количеству стадионов. В Канаде 3000 арен, у нас – 540, мы хотим выйти на 650 в течение четырёх лет. Хотим увеличить число занимающихся хоккеем. В Канаде 600 тыс., у нас – 92, хотим выйти на 110 тыс.



У нас есть структура ФХР, будут филиалы по всей стране, которые мы будем финансировать, помогать в проведении соревнований», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Владислав Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР