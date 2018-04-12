Х. Карлссон: входил в обойму сборной Швеции, но хочу играть за Казахстан

Голкипер астанинского «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал, почему решил играть за сборную Казахстана.



«Выходили ли на меня из сборной Швеции? Да, я входил в четвёрку вратарей, которых хотели видеть в сборной Швеции на одном из турниров накануне Олимпиады. Но я принял решение остаться здесь, в Астане. Хочу играть за Казахстан и помочь сборной подняться в элиту. Я решил это ещё в сезоне и рад этому.



Все, кто есть здесь, очень мотивированны. Мы недовольны окончанием сезона в КХЛ, я особенно. Потому что команда очень хорошо стартовала, но в один момент мы перестали играть так, как должны были. Все расстроены тем, что остались без плей-офф. И я ещё раз хочу попросить прощения у наших болельщиков. Теперь мы хотим дать им повод гордиться, выиграв путёвку в элиту», — цитирует Карлссона Sports. kz.