Никитин, Жамнов и Гатиятулин войдут в тренерский штаб сборной России на ЧМ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб на чемпионате мира- 2018. Напомним, Воробьёв сменил на посту главного тренера Олега Знарка, который будет работать в качестве консультанта национальной команды.



«В штабе будут работать Игорь Никитин, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Алексей Жамнов», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Знарок не везёт сборную на ЧМ. Почему замена на Воробьёва – это правильно Но он ещё может вернуться.

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