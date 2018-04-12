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Никитин, Жамнов и Гатиятулин войдут в тренерский штаб сборной России на ЧМ

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Никитин, Жамнов и Гатиятулин войдут в тренерский штаб сборной России на ЧМ
Хоккей / Хоккей с шайбой на Олимпиаде 2018

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб на чемпионате мира- 2018. Напомним, Воробьёв сменил на посту главного тренера Олега Знарка, который будет работать в качестве консультанта национальной команды.

«В штабе будут работать Игорь Никитин, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Алексей Жамнов», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Но он ещё может вернуться.

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