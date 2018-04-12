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И. Воробьёв — о возможном приезде Радулова на ЧМ: пока информации нет

И. Воробьёв — о возможном приезде Радулова на ЧМ: пока информации нет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал возможность выступления нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова на чемпионате мира — 2018. Напомним, ранее форвард заявил, что не планирует ехать на ЧМ.

«Что касается Александра Радулова, то на данный момент информации о его приезде на чемпионат мира у меня нет», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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