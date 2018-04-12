И. Воробьёв — о возможном приезде Радулова на ЧМ: пока информации нет

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал возможность выступления нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова на чемпионате мира — 2018. Напомним, ранее форвард заявил, что не планирует ехать на ЧМ.



«Что касается Александра Радулова, то на данный момент информации о его приезде на чемпионат мира у меня нет», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о чёрной эпохе российского хоккея.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»