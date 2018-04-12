ФХР: от всего сердца благодарим Олега Знарка за работу главным тренером

Федерация хоккея России на своём официальном сайте выразила благодарность Олегу Знарку за работу главным тренером сборной России. Напомним, вместо Знарка временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды стал Илья Воробьёв.



«Федерация хоккея России от всего сердца благодарит олимпийского чемпиона, чемпиона мира Олега Знарка за работу главным тренером национальной сборной. Ему будет предложена должность консультанта национальной сборной», — указано в пресс-релизе организации.

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