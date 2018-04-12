Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ, плей-офф /

Даррен Диц подписал новый контракт с «Барысом»

Даррен Диц подписал новый контракт с «Барысом»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Защитник Даррен Диц подписал новый контракт с астанинским «Барысом», информирует KHL Media Team. Новое соглашение с 24-летним хоккеистом заключено сроком на два сезона.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Диц принял участие в 44 матчах, сумев записать на свой счёт 19 (7+12) баллов при показателе полезности "-1" и 51 минуте штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду по 20 минут за встречу.

Доус заменит Ковальчука в СКА, Знарок найдёт работу в НХЛ? Таблица переходов КХЛ
Все подтверждённые трансферы, возможные переходы и слухи.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент