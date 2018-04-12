Даррен Диц подписал новый контракт с «Барысом»

Защитник Даррен Диц подписал новый контракт с астанинским «Барысом», информирует KHL Media Team. Новое соглашение с 24-летним хоккеистом заключено сроком на два сезона.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Диц принял участие в 44 матчах, сумев записать на свой счёт 19 (7+12) баллов при показателе полезности "-1" и 51 минуте штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду по 20 минут за встречу.

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