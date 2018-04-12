Величкин: Воробьёв — тренер с большим будущим, готовы оказать ему помощь

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России. Напомним, что ранее Воробьёв тренировал «Магнитку».



«Интересный ход. Почему мы даём дорогу молодым игрокам и говорим, что им нужно больше доверять, но не делаем ставку на молодых тренеров? Воробьёв — талантливый, молодой и перспективный тренер. Думаю, у него большое будущее. Надеюсь, это будет хорошим назначением. Мы будем с удвоенной энергией болеть за сборную России.



Давайте не будем затрагивать тему того, что Воробьёв осенью покинул «Металлург». Что касается выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира, то мне трудно что-то сказать. Будем болеть, переживать, если понадобится наша помощь, то мы готовы её оказать», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Знарок не везёт сборную на ЧМ. Почему замена на Воробьёва – это правильно Но он ещё может вернуться.