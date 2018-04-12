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«Металлург» подписал контракт с защитником Береглазовым

«Металлург» подписал контракт с защитником Береглазовым
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с защитником Алексеем Береглазовым, сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

«С Береглазовым уже подписали контракт, остались формальности — зарегистрировать его в базе. Соглашение рассчитано на два года», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что 23-летний Береглазов начинал сезон в системе «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего перешёл в «Металлург» на правах аренды. Несколько дней назад он расторг контракт с «рейнджерами».

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