Жиру — о 0:7 от «Питтсбурга»: это один из худших матчей, где я играл

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру поделился впечатлениями после поражения от «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:7 в первом матче первого раунда плей-офф.



«Это был один из худших матчей, в которых я принимал участие… У них были моменты, которые они реализовали. У них получалось проводить розыгрыши на коротких участках льда, и нам надо найти способ ответить им в следующем матче», — приводит слова Жиру официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Кросби начал с хет-трика. «Питтсбург» отправился в новый поход за Кубком Стэнли А «Вегас» действительно оказался не так прост, как предполагалось.

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