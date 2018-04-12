Диц: у меня большие надежды на «Барыс», с нами никто не захочет играть

Защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Очень рад, что нам удалось достигнуть соглашения по поводу продления моего контракта с „Барысом“. Я люблю Астану, особенно её жителей. С первого дня пребывания в городе чувствовал поддержку, уважение и доброе отношение от всех окружающих меня людей. Очень благодарен за это.



Я бы хотел поблагодарить наших фанатов, лучших болельщиков в лиге, за то, что поддерживали меня и команду в каждой игре, независимо от того, с каким результатом она завершалась. У нас было много позитивных моментов по ходу сезона. Были, к сожалению, и негативные. Но мы очень молодая команда. Я считаю, что опыт прошлого сезона сделает нас сильнее в будущем.



У меня большие надежды на нашу команду. Причина в том, что у нас очень хорошие люди с сильным характером. Мы станем командой, с которой никакая другая команда не захочет играть из-за нашего отношения к делу, рабочей этики и заряжённости на борьбу.



Мы не можем побеждать всегда, но другие команды узнают, что, когда они приедут играть на нашей арене, перед нашими болельщиками, их будет ожидать тяжёлая битва. Хотел бы поблагодарить президента и генерального менеджера, весь тренерский штаб за веру в меня. Не могу дождаться начала следующего сезона», — цитирует Дица официальный сайт клуба.

Даррен Диц подписал новый контракт с «Барысом»