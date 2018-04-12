Дрю Даути вызван на дисциплинарное слушание за удар в голову Каррье

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути вызван на дисциплинарное слушание по поводу своих действий в первом матче плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (0:1). В третьем периоде встречи Даути применил жёсткий силовой приём с ударом в голову на форварде соперника Уильяме Каррье. После фола Каррье не смог продолжить встречу, получив травму верхней части тела.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».